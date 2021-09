Urk heeft laagste vaccinatiegraad van Nederland

Het RIVM heeft voor het eerst de vaccinatiegraad per gemeente bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat in de gemeente Urk relatief gezien de minste mensen zijn ingeënt. Naast Urk scoren ook Neder-Betuwe, Barneveld, Renswoude, Tholen, Nunspeet en Reimerswaal laag qua vaccinatiegraad.

Ook in de grote steden is de vaccinatiegraad relatief laag. Iets meer dan de helft (55 procent) van de Rotterdammers heeft twee prikken gehaald, in Den Haag is dat 58 procent. Daarmee staan beide steden in de top 10 van laagst scorende steden. Amsterdam doet het met 59 procent amper beter.