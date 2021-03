Urker Jaawk B. (35) nog in voorarrest voor inrijden op journalist, twee belagers vrijgelaten

Podcast Podcast: Pieter Omtzigt, whodunit? Positie Ollongren, functie elders!

29 maart Terwijl hij oververmoeid thuis zit, gaat het aan het Binnenhof over CDA’er Pieter Omtzigt. Het vertrouwen in de formatie is weg, nu ‘verkenner’ Ollongren met een A4tje over straat ging waaruit je zou kunnen afleiden dat Omtzigt op een zijspoor moet worden geduwd. Dus wacht er een explosief debat en moeten er ‘scherven geraapt worden’.