Urker visser 'gegijzeld' in Franse haven

Daarbij wordt onder meer geprotesteerd tegen de Nederlandse pulsvisserij. Pasterkamp stelt dat het echter een ordinaire manier is om de Franse overheid onder druk te zetten en met geld over de brug te komen. De vissers hebben door het slechte weer al anderhalve maand amper vis kunnen vangen en zitten in financiële problemen. ,,Per boot willen ze dertig mille van de overheid hebben'', zegt hij. ,,Het is niet voor het eerst dat dit gebeurt. En al vaker kwam de overheid over de brug. Liever een miljoen naar een paar schippers, dan allerlei andere schade, zoals ferry's die niet kunnen varen.''