UvA wil quotum voor buitenlandse studenten bij populaire studies

Hogescho­len Breda nemen maatrege­len om buitenland­se ‘verdwijn­stu­dent’ voor te zijn

BREDA - De hogescholen in Breda nemen speciale maatregelen om te voorkomen dat studenten uit het buitenland in Nederland hun studentenvisum misbruiken om illegaal aan het werk te gaan. NRC berichtte onlangs dat dat in Nederland regelmatig voorkomt.

3 september