Vaccin AstraZeneca dreigt uit te draaien op fiasco: hoe nu verder met ‘onze’ vaccins?

Wanhoop? Niet nodig: er is óók goed vaccin­nieuws

27 januari Zeker, ons vaccinprogramma loopt ver achter en met AstraZeneca gaat veel mis. Maar er is óók goed nieuws over de coronavaccins. Heel goed nieuws zelfs. Drie redenen waarom er steeds meer licht aan het einde van de tunnel is.