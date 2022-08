Vaccinatie- en testlocaties sluiten eerder de deuren vanwege verwachte hittegolf

Ook in Drenthe, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland en Limburg worden soms in de middag geen prikken gezet of testen afgenomen. De regionale GGD’en melden dat de afspraken die gemaakt zijn, worden verplaatst.

In Noord-Brabant gaat het onder meer om vaccinatielocaties in Den Bosch, Veghel en Waalwijk. In Tilburg blijft het Koning Willem II Stadion geopend voor prikken. Dat komt doordat volgens GGD Hart van Brabant de temperatuur daar beter te reguleren is. GGD Zuid-Limburg sluit alle locaties na 12.00 uur ‘s middags vanwege de hitte.

Ook GGD Drenthe en GGD Twente passen de openingstijden aan. GGD Gelderland-Midden laat weten dat het tropenrooster geldt voor twee vaste vaccinatielocaties in Arnhem en Ede.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vraagt alle vaccinatie- en testlocaties op de hitte te letten. Zo mogen zowel de testen als de vaccinaties niet te warm bewaard worden. Een test moet ook op de juiste temperatuur worden afgenomen en uitgevoerd, om een betrouwbare testuitslag te krijgen.

Nationaal Hitteplan

Vanwege de verwachte hitte is vanaf morgen het Nationaal Hitteplan van kracht in alle provincies. De komende dagen wordt het warm en is de kans op een hittegolf groot. Daarom blijft het plan waarschijnlijk actief tot na het weekend.

Het Nationaal Hitteplan, dat halverwege juli gedurende drie dagen ook in werking werd gesteld, heeft als doel organisaties, professionals en mensen in de zorg te informeren over de verwachte hitte. Zo kunnen zij ondersteuning bieden aan kwetsbare groepen als ouderen en kleine kinderen. Die kunnen door de hitte gezondheidsproblemen ervaren, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, uitdroging en een hitteberoerte.

De grootste kwetsbare groep wordt gevormd door 75-plussers, aldus het RIVM. Op hogere leeftijd verslechtert de prikkel om te drinken en dus lopen ouderen meer risico om uit te drogen. ,,Het is belangrijk dat verzorgers daar extra op letten”, zegt een woordvoerder.

