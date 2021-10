Vaccinatielabrador helpt jeugd met prikangst: 'Nu kan ik weer naar de McDonald's’

Deze Nederland­se ondernemer (42) is in één klap miljardair

16 oktober De 42-jarige Nederlander Sytse - Sid - Sijbrandij (42) is sinds deze week in één klap multimiljardair. Na de Nasdaq-beurgang van zijn Amerikaanse bedrijf GitLab groeide de waarde van zijn softwareonderneming in één dag naar 15 miljard dollar. Sijbrandij’s eigen pakket aan aandelen is daarmee volgens kenners zo’n 2,44 miljard waard.