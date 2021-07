Vaccinatielijn overbelast: veel mensen willen tweede prikafspraak vervroegen

Een woordvoerster van GGD GHOR laat weten dat het al 'dagen druk’ is. ,,Maandag hebben we in totaal 100.000 telefoontjes gehad.” Over vandaag valt volgens de woordvoerster nog niets te zeggen, behalve dat de lijnen wederom bezet zijn.



De meeste telefoontjes hebben volgens de woordvoerster te maken met het nieuws dat de interval tussen de eerste en tweede vaccinatie tegen het coronavirus de komende weken verkort mag worden. Daardoor willen veel mensen hun tweede vaccinatie vervroegen. ,,Maar dat is nu nog niet mogelijk”, aldus de GGD. Of de telefoontjes ook te maken hebben met het nieuws dat veel vakantielanden hun regels aanscherpen, kon de GGD nog niet bevestigen of ontkennen.