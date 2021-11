Vaccinatieoplichters ruiken hun kans na aanscherping maatregelen

De illegale handel in QR-codes en vaccinatiebewijzen is al maanden aan de gang, maar lijkt te intensiveren nu de coronaregels strenger worden. Mocht Nederland (deels) een 2G-regeling invoeren, dan kunnen ongevaccineerden ook niet meer met een negatieve coronatest winkels of horeca in, maar is er een vaccinatie- of herstelbewijs nodig.

Fraudeurs en oplichters spelen daarop in en benaderen mensen nu actief, zo blijkt uit meerder meldingen aan deze site. Instagrammers kregen de afgelopen dagen volgverzoeken of berichten van een volkomen vreemde, doorgaans buitenlandse naam. De tekst van de bijgaande advertentie was in het Nederlands. ,,Wij bieden originele QR-codes onder uw eigen naam! Iedere prik naar keuze is beschikbaar. Vandaag besteld betekent dat ze morgen in de CoronaCheck-app staan.”

Telegram en WhatsApp

De berichten werden onder verschillende namen verstuurd, maar verwezen allemaal naar hetzelfde Telegram-account of WhatsApp-nummer. Wie dat nummer een bericht stuurt krijgt via een bedrijfsaccount een automatisch antwoord. Daarin worden de kosten genoemd (200 euro voor een vaccinatie- of herstelbewijs) en wordt om gegevens gevraagd: naam, geboortedatum, adresgegevens ‘en eventueel uw BSN-nummer'. De aanbieder meldt ‘dat de gegevens worden ingevoerd door GGD-insiders op meerdere plekken in het land'.

Deze site schreef eerder deze maand al over de verschillende manieren waarop wordt gehandeld in vaccinatiebewijzen voor ongevaccineerden. Daarvoor werden de afgelopen weken meerdere mensen opgepakt, onder wie vier GGD-medewerkers en drie doktersassistenten. Zij voerden, tegen betaling van honderden euro's, illegaal de gegevens van ongevaccineerden in zodat het leek alsof zij wel geprikt waren. Daardoor konden ze in de CoronaCheck-app een QR-code ophalen en daarmee een coronatoegangsbewijs krijgen voor onder meer horeca en evenementen.

Opgelicht

Ook zijn er op social media veel oplichters actief die wel geld vragen, maar uiteindelijk geen vals vaccinatiebewijs leveren. Deze site had contact met meerdere mensen die wel betaalden, maar uiteindelijk opgelicht achterbleven.

Het ministerie van Volksgezondheid ‘herkent het signaal’ dat mensen nu actief via social media als Instagram worden benaderd door vaccinfraudeurs. ,,We onderzoeken deze geluiden.” Daarbij wordt ook onderzocht of het in dit geval om fraudeurs gaat die daadwerkelijk vaccinbewijzen vervalsen of om oplichting.

Volledig scherm Het demissionaire kabinet wil het mogelijk maken dat mensen met de 2G-aanpak alleen een QR-code krijgen na een vaccinatie (Gevaccineerd) of als zij hersteld zijn van corona (Genezen). © ANP / ANP

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: