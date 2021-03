Vaccins horen niet op de plank, maar in bovenarmen

Tim (36) ‘daagde de ME uit’, aldus justitie, en strompelt nu rond met brace: ‘Aangifte van politiege­weld’

8:25 De man die negen dagen geleden op het Malieveld de hardste klappen kreeg van de politie, kan de komende zes weken niet werken en strompelt rond met een brace. De 36-jarige Tim uit Alphen bedreigde - zegt het Openbaar Ministerie - de politie en moest dat bekopen met een hond in zijn been en tal van klappen met knuppels. Ook hij gaat nog aangifte doen van ‘een geweldsincident’, aldus zijn advocaat. ,,Poging doodslag of zware mishandeling, in elk geval geweld.”