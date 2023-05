Vader (20) opgepakt voor dood van zijn zeven weken oude baby: ‘Onvoorstelbaar afschuwelijke periode’

Een 20-jarige vader uit Breda is vorige week aangehouden voor de dood van zijn zeven weken oude zoontje. Hij wordt verdacht van doodslag en is maandag in de cel gezet. De moeder van het jongetje laat weten dat de afgelopen weken een ‘onvoorstelbare afschuwelijke periode’ waren voor haar en de naaste familie.

Het kindje was op op 31 maart in een ziekenhuis in Rotterdam overleden. De politie ontving daarna een melding dat het jongetje mogelijk op een niet natuurlijke wijze was gestorven.

De omstandigheden van zijn dood waren volgens de politie zo verdacht dat in overleg met de Officier van Justitie een Team Grootschalige Opsporing is ingesteld. Dit leidde ertoe dat forensische rechercheurs op 1 april urenlang sporenonderzoek uitvoerden in het ouderlijk huis. Ondertussen probeerden deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) de doodsoorzaak van de baby te achterhalen.

De moeder van het jongetje laat in een verklaring weten dat de afgelopen weken een ‘onvoorstelbare afschuwelijke periode’ waren voor haar en de naaste familie. Ze vraagt alle media en iedereen die deze zaak volgt met klem om de rust en privacy van haar en haar gezin te respecteren.

Ze wil dat haar dochter en zoon de mogelijkheid krijgen ‘om hun leven zo normaal mogelijk weer op te kunnen pakken en zich stap voor stap weer te kunnen richten op hun toekomst’. ‘Zij hebben immers nog een leven voor zich.’ De familie wacht het politieonderzoek af en wil hier niet verder op ingaan.

Vader verdacht van doodslag

Politie en het Openbaar Ministerie (OM) gaan er nu vanuit dat er sprake is van een misdrijf en verdenken de vader ervan zijn zoontje te hebben omgebracht. Hij is dinsdag 2 mei in Breda aangehouden en maandag voor de rechter-commissaris voorgeleid.

Omwonenden van de woning in de straat in de wijk Haagpoort reageerden eerder verbijsterd op de gebeurtenissen. ,,Ik kan het me niet voorstellen dat er zoiets gebeurd zou zijn. Het zijn zulke aardige mensen, altijd even vriendelijk”, vertelde zaterdagochtend een vrouw die de ouders goed zegt te kennen.

Een andere omwonende gaf zaterdag na de dood van het jongetje aan dat er die middag een babyborrel was voor zijn geboorte. Volgens de buurtbewoners hebben de ouders samen nog een kind, een meisje van twee jaar.

De Forensische Opsporing deed op 1 april onderzoek in de woning.

