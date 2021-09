Vader (50) wilde 'natuurlijk’ seks met 8-jarig dochtertje maar wel ‘zonder haar pijn te doen’

Moeder beschul­digt ouder van pedofiel gedrag, maar wordt zélf veroor­deeld: ‘Het was hartver­scheu­rend’

27 augustus Roddel en achterklap onder ouders bij het schoolplein, wie kent het niet? Maar bij een school in Rotterdam-Noord ging het in 2019 wel heel ver. Een moeder van een destijds 5-jarig meisje beschuldigde de vader van een vriendinnetje van pedofilie en vertelde dat ook aan tenminste één andere ouder. Prompt werd de man daarna het slachtoffer van intimidatie, bedreigingen en vernielingen, bleek donderdag in de Rotterdamse rechtbank.