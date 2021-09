Vader en zoon bij wie vermiste Bianca (15) op bezoek was weer op vrije voeten

Juist nu opa Nico geld inzamelt voor zijn gehandicap­te kleinzoon, wordt hij opgelicht: ‘Vertrouw niemand meer’

11:17 Nico Dassen loste in de nacht van vrijdag op zaterdag een belofte in door een nightride met de handbike te voltooien. Die tocht had hij opgezet om geld in te zamelen voor zijn gehandicapte kleinzoon Jim Willemsen. Maar wat velen niet weten is dat Dassen afgelopen week slachtoffer is geworden van internetcriminelen.