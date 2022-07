Vader en zoon Gillis vanochtend naar rechtbank om overvaller in de ogen te kijken

De zitting is pro forma. Het gaat dan nog niet over de overval, enkel over de verdachte zelf. Is er genoeg verdenking om hem in voorarrest te houden, of laat de rechtbank hem (tijdelijk) vrij?

De betreffende verdachte is de Bosschenaar (40) die in april in zijn woning werd opgepakt. Het is ‘een bekende van de politie’. Die vond hem door dna-sporen in het chalet van Gillis Jr. op het Prinsenmeer-park in Ommel.

Pepperspray

Daar werd de realityster november vorig jaar ’s nachts opgewacht door drie gemaskerde mannen die hem met pepperspray bewerken en flink toetakelen. Ze zoeken een kluis, maar kunnen die niet vinden en na een halfuur poetsen ze de plaat.

Gillis werd vastgebonden, kreeg rake klappen en ook geestelijk een flinke dreun, zo liet hij de buitenwereld weten. Slachtofferhulp nam hem onder haar hoede en hij kijkt ‘heel wat meer over zijn schouders’. Zijn vader liet de persoonsbeveiliging opschroeven, hij staat zelf op een dodenlijst, zei hij.

TV-programma's

De politie vond heel wat sporen in het chalet en vroeg ook via tv-programma’s om tips. En een voor een gingen drie man achter tralies. Eerst de Bosschenaar, een maand later een man (42) uit Rosmalen en weer een maand later een jongere Bosschenaar (22). Die kwam zichzelf melden op het bureau nadat de politie tevergeefs had aangebeld.

Hoe de mannen precies in beeld kwamen, is nog niet duidelijk, ook niet hoe ze elkaar kennen en waarom ze Gillis als doel kozen. De zitting van maandagochtend begint even voor tienen en er is drie kwartier voor uitgetrokken.