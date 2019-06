Vader en zoon reizen door de Balkan om hun relatie te herstellen

Daar zitten we dan, in de brandende ochtendzon. ,,Documenten”, grauwt de Servische douanier die onze huurauto naar de kant van de weg heeft gedirigeerd. Meermaals gluurt de grenswachter van onze pasfotogezichten naar de zwetende versies daarvan achter de bestofte voorruit en weer terug naar het document. ,,Die vent denkt vast dat we homo’s zijn”, zegt mijn vader. ,,Een oudere kerel met geld die een mooie jongeling heeft geregeld. Daar houden die Serviërs natuurlijk niet van.” Typisch een hersenkronkel voor pa. Wat kan mij het schelen wat die bullebak van ons denkt?