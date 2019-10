‘Vader gezin Ruinerwold uit Moonsekte gezet’

De Moonsekte is een wereldwijde religieuze gemeenschap. De volgelingen worden Moonies genoemd. Leider was de Zuid-Koreaanse dominee Sun Myung Moon. Hij riep zich in de jaren vijftig uit tot messias. In 1965 is de beweging naar Nederland gebracht. Leden van de Verenigingskerk zijn heel erg naar binnen gericht, op de eigen familie. Sekteleider Moon, die zeer vermogend was, overleed in 2012.



Of Gerrit Jan nu nog steeds het geloof aanhangt los van de kerk, weet de neef niet. Zelf heeft de neef al tientallen jaren geen contact meer, net zoals de rest van de familie. ,,Wat hij zelf aanhoudt, weet ik niet. We spreken hem niet meer. Eens in de tien jaar stuurt hij (Gerrit Jan, red.) een brief. Niet om te vragen hoe het gaat, maar om mee te doen in zijn community. Ik weet niet wat het precies is, maar wij willen daar niks mee te maken hebben.’’