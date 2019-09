Vader omgekomen zusjes spoorongeval Oss: ‘Hand in hand lagen ze in het mortuarium’

Bij het ongeval op een bewaakte spoorwegovergang in Oss, waarbij een elektrische bakfiets van een kinderdagverblijf werd gegrepen door een trein, kwamen vier kinderen van 4, 4, 6 en 8 jaar oud om het leven, waaronder de zusjes Dana en Liva.



Hun vader, wiens naam bewust niet is bekendgemaakt, begon zijn emotionele toespraak met te vertellen over een eerder familiedrama, elf jaar geleden, toen een eerste dochter van hem en zijn vrouw vroegtijdig kwam te overlijden. Tien jaar later verloor hij bij het dramatisch spoorongeluk Dana en Liva. Hun oudere zus, toen elf jaar oud, raakte zwaargewond maar overleefde. ,,Ze lag te vechten voor haar leven terwijl haar jongere twee zusjes samen zijn gestorven. Hand in hand lagen ze in het mortuarium.’’ Hij is trots op zijn oudste dochter, vooral op hoe ze met het grote verdriet omgaat, en hoe sterk ze revalideert.



De impact van het drama op het gezin is gigantisch: ,,We zijn nu een jaar verder en blijven hopen dat ze er op een dag weer zijn. Soms loop ik naar de kamer in de hoop dat daar twee hele mooie meisjes liggen.’’