Vader ontvoerde Insiya dreigt met zaak tegen Amber Alert

Insiya werd in september 2016 door drie mannen met geweld gekidnapt uit de woning van haar oma in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Haar vader wist het meisje mee te nemen naar het Indiase Mumbai. Inclusief de vader verdenkt het Openbaar Ministerie (OM) acht mensen van betrokkenheid bij de ontvoering.



De Haagse rechtbank bepaalde vorige maand dat de 3-jarige onmiddellijk moet terugkeren naar Nederland. Volgens Shehzad H., de vader van de peuter, betekent de uitspraak van de Nederlandse rechter in zijn land niets. Op Twitter schreef hij dat de Indiase autoriteiten de voogdij van Insiya aan hem hebben toegekend.



Sinds de ontvoering probeert Rashid op alle mogelijke manieren haar dochter terug naar Nederland te krijgen en wil dat de Nederlandse overheid meer druk uitoefent op India. ,,Insiya is Nederlandse, ze is onrechtmatig meegenomen, ze verblijft daar illegaal én ze is minderjarig.'' In september stond ze nog op de Dam om aandacht te vragen voor haar dochter.