Vader ontvoerde zoontje (2) naar Spanje: ‘Ik ben jarenlang bedreigd door mijn vriendin’

Reportage Formule 1 toont zich in Zandvoort als bron van contrast en controver­se

1 september Zandvoort maakt zich op voor de grand prix, die na 36 jaar weer in Nederland plaatsvindt. Het racespektakel op het midden in een nationaal park gelegen circuit verdeelt de geesten. Schitterend sportspektakel of vervuilend rijkeluisfeestje? Een reportage vanuit de duinen.