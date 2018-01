Vader toch veroordeeld voor Limburgse zoutzuurmoorden

Nederlander in België veroordeeld tot 20 jaar cel voor doodslag

12:38 De Nederlander Andreas W. uit Arnhem is in België veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor doodslag. Zijn ex-partner Adriana K., ook uit Arnhem, werd vrijgesproken. Het OM in België had 30 jaar geëist tegen W. en 20 jaar tegen K.