Vader verdacht van moord vier maanden oude baby door slaan en schoppen tegen hoofd

De 39-jarige Richard R. uit Nieuwleusen (Overijssel) zou, mogelijk met medewerking of medeweten van zijn vrouw, het kind met kracht geschopt en geslagen hebben. Uit de tenlastelegging blijkt dat er ‘mechanisch botsend geweld’ op het hoofdje van het kindje is uitgeoefend.

Ook wordt hem verweten het kind in een hulpeloze toestand te hebben achtergelaten. De mishandelingen zijn mogelijk vrijwel meteen na de geboorte in november vorig jaar begonnen. Het is niet bekend wanneer de man is aangehouden. De man zit vast.