Vader vermoorde Tessa steunt club die niet tegen elftal van moordenaar wil spelen

Studente Tessa Klaver (19) werd in 2007 vermoord door haar ex-vriend Marco D. Die kreeg acht jaar cel, zat er zes uit en voetbalt inmiddels weer in de regio waar Tessa vandaan komt en waar haar ouders nog steeds wonen. ,,Hemelsbreed vier kilometer hier vandaan'', zegt Klaver. ,,We hebben geprobeerd hem weer uit de regio te laten vertrekken, zelfs via de burgemeester. Maar dat is niet gelukt. Hij en zijn familie doen maar of alles weer normaal is. Zij willen gewoon door met hun leven. Maar het leven wordt nooit meer normaal! Ook voor hun niet. Dat kan niet als je zoiets hebt gedaan. Je hebt je straf dan wel uitgezeten, maar daarmee ben je niet strafbladloos. Wij leiden verder ons leven, we zoeken de dader niet op. Maar als hij voor mijn auto komt...''