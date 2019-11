Vader zaak-Ruinerwold verdacht van seksueel misbruik van twee van zijn kinderen

De 67-jarige vader van het gezin dat in oktober gevonden werd in een boerderij in Ruinerwold, wordt verdacht van seksueel misbruik van twee van zijn kinderen. Ook worden Gerrit-Jan van D. en zijn medeverdachte Josef B. ervan verdacht in 2009 een Oostenrijkse man gevangen te hebben gehouden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend.

Het seksueel misbruik vond niet plaats met de kinderen die op de boerderij gevonden werden, maar met twee van zijn drie oudste kinderen. Die hebben het ouderlijk huis al eerder verlaten en hebben niet in de boerderij in Ruinerwold gewoond. Het gaat hierbij om twee zoons en een dochter. Een woordvoerder van justitie wil niet zeggen of de misbruikte kinderen ook aangifte gedaan hebben tegen hun vader. Wel zegt een woordvoerder dat de afgelopen tijd intensief met hen is gesproken over hun verleden.

In totaal heeft de vader, Gerrit-Jan van D. dus negen kinderen. De man wordt ervan verdacht al deze kinderen van hun vrijheid beroofd te hebben en mishandeld te hebben. Wat die mishandeling exact inhoudt wil het OM niet zeggen. In theorie kan het ook om geestelijke mishandeling gaan. ,,Tijdens de rechtszitting zullen we daar nader op ingaan.”

Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland heeft besloten de beperkingen voor de beide verdachten in het onderzoek Ruinerwold met ingang van vandaag op te heffen. Dit betekent dat het OM meer details over het onderzoek naar buiten kan brengen. De verdachten zijn Gerrit-Jan van D., de vader, en klusjesman Josef B., die de huurder was van de boerderij.

Nieuwe verdenking

Josef B. en Gerrit-Jan van D. worden inmiddels ook verdacht van het vasthouden van een 69-jarige Oostenrijker. Dat gebeurde in 2009 in Meppel. Hierover wil het OM geen nadere details verstrekken. Een woordvoerder wil ook niet zeggen of de man in een woning of in een bedrijfspand werd vastgehouden.

De zes kinderen die vorige maand gevonden werden op de boerderij in Ruinerwold hebben dezelfde ouders. Dat is uit DNA-verwantschapsonderzoek gebleken. De 67-jarige verdachte, Gerrit-Jan van D., is de vader. Eerder is vast komen te staan dat de moeder op 6 oktober 2004 in Zwolle is overleden, meldt het OM.

De officier van justitie heeft inmiddels bij de burgerlijke stand aangifte gedaan van de geboorte van de zes kinderen. Het opstellen van geboorteakten is de basis voor hun wettelijke identiteit. Vanwege de privacy maakt het OM niet bekend in welke gemeente of gemeenten de inschrijvingen hebben plaatsgevonden.

Volledig scherm Leden van de rechtbank bezoeken de afgesloten ruimtes in de boerderij in Ruinerwold waar Gerrit Jan Van D. met zijn kinderen werd aangetroffen. © ANP

Op de hoogte

De advocaten van Van D. en B. zijn op de hoogte van de nieuwe verdenkingen, maar kunnen er inhoudelijk nog niet op ingaan. Ze kunnen ook niet vertellen wie de Oostenrijker is die in 2009 is vastgehouden. Ook het OM wil daar niets over kwijt.

Robert Snorn, advocaat van de vader, wil wel melden dat de man weet waar hij van verdacht wordt. Van D. werd een aantal jaar geleden getroffen door een herseninfarct. ,,Communiceren is lastig, dat kan niet via de telefoon. Dus ik ga regelmatig op bezoek. Een inhoudelijke reactie geven we als de zaak inhoudelijk behandeld wordt.”

De eerste openbare zitting in de zaak is op 21 januari bij de rechtbank in Assen. De zaak wordt daar nog niet inhoudelijk behandeld.