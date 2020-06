Vaderdag valt zeker niet in het water: prima barbecueweer, veel zon in oosten

Het wordt vandaag een ‘absolute overgangsdag’, vertelt Klaassen. Vanaf morgen wordt het namelijk steeds warmer in Nederland. Dinsdag zou zelfs de start kunnen zijn van een eerste landelijke hittegolf. ,,Qua temperatuur wordt het morgen ongeveer hetzelfde als vandaag, alleen is het een stuk zonniger. Dinsdag zien we een eerste grote sprong wat betreft temperatuur. Vanaf dan wordt het ook een stuk warmer. Woensdag en donderdag kan het in delen van Nederland zelfs tropisch warm worden. Er is dan ook goede kans dat we zaterdag een eerste hittegolf kunnen registreren. Dat zou een regionale hittegolf kunnen zijn, maar misschien ook wel een landelijke.”



Ook op de stranden wordt het goed toeven. ,,We krijgen te maken met echt zomerweer op de Nederlandse stranden. Wel is er een grotere kans op kwallen omdat de wind vanuit het oosten komt. Ook moeten mensen goed blijven smeren wat de zonkracht is hoog aankomende week.”