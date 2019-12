Vakantie in knel door boze boeren: reizigers Eindhoven Airport missen vlucht door tractorprotest

OVERLAST REIZIGERSDoor het grootschalige tractorprotest bij Eindhoven Airport hebben enkele passagiers hun vlucht moeten missen. Dat laat een woordvoerder van de luchthaven weten. Honderden boze boeren trokken vanmiddag onverwacht naar Eindhoven Airport met als doel de luchthaven te bezetten. Uiteindelijk mochten ze van de politie één rondje over het terrein rijden. De afspraak was dat ze daarna weer naar huis zouden gaan. Aan dat verzoek gaven ze gehoor.

Het vliegverkeer kon ondanks de protesten gewoon doorgaan. Wel ondervonden passagiers van en naar Eindhoven Airport grote hinder als gevolg van het protest. Na een paar uur demonstreren was de actie voorbij. Hoewel het verkeer rond het vliegveld rond halfzes nog flink vaststond, is de verwachting dat de overlast snel zal afnemen. De politie waarschuwt wel nog voor een zware avondspits in de provincie Noord-Brabant.

Slecht bereikbaar

Door het boerenprotest was Eindhoven Airport urenlang zeer slecht bereikbaar per auto. De luchthaven riep reizigers die vanavond zouden vliegen op om op tijd te komen, en er rekening mee te houden dat er veel files staan op de wegen in de omgeving. De terminal was wel gewoon open en de meeste vluchten vertrokken volgens planning.

Aan de zijkant van de luchthaven, in de omgeving van de parkeergarage, stonden eerder vanmiddag ongeveer vijftien tractoren opgesteld. Ook bij de luchthaven was de politie in groten getale aanwezig. ,,Niet wij blokkeren de boel, dat doet de politie”, zei een van de protesterende boeren.

Het luchtverkeer was niet verstoord geraakt door de situatie, zei een woordvoerder van de luchthaven: ,,Maar dat komt voornamelijk door het feit dat de mensen die nu moeten vliegen al eerder binnen waren en al lang door de security zijn.“

Oproep

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen riep de boeren al snel op de luchthaven niet te bezetten. ,,Ik doe een oproep om de verkeersveiligheid en überhaupt de veiligheid niet in gevaar te brengen. Ik begrijp de wens om te protesteren, maar doe dat binnen wet- en regelgeving’’, aldus Van Nieuwenhuizen. Ze benadrukt dat Eindhoven Airport een militaire luchthaven is, die tevens voor burgerluchtvaart wordt gebruikt. ,,De staf van Defensie zal in goed contact staan met de burgemeester van Eindhoven, zodat de openbare orde geborgd is”, aldus de minister.



Minister Schouten van Landbouw heeft inmiddels ook gereageerd: ,,De boeren maken heel erg goed duidelijk waar ze voor staan: elke dag gezond voedsel. In Nederland geldt: als je je stem wil laten horen, dan kan dat. Maar doe het wel op een manier dat je andere mensen er niet mee raakt of schaadt. Dat is wel belangrijk, ook om te zorgen dat je draagvlak behoudt.” De minister gaat maandag, samen met premier Rutte, weer in gesprek met de boeren.

‘Wie dien je er mee?’

Vicepremier Hugo de Jonge laat op een persconferentie weten begrip te hebben voor de acties van de boeren, maar zegt dat boeren wel rekening moeten houden met andere mensen. ,,Als je een ondernemer schaadt in het verdienen van zijn brood, zo vlak voor de kerstdagen en als je ervoor zorgt dat er geen leveringen plaats kunnen vinden aan supermarkt. En als je ervoor zorgt dat een vliegveld onbereikbaar is... Wie dien je er eigenlijk mee en wie denk je er dan mee te overtuigen?”, vraagt hij zich af.

De Jonge vraagt zich ook af of deze acties voor meer sympathie zorgen. ,,Het is niet zo dat mensen die het eerst niet met je eens waren en nu op televisie zien dat je een supermarkt staat te blokkeren, nu denken: ‘Nou, misschien heeft hij tóch een punt.’ Zo werkt het volgens mij niet.”

Provinciehuis

Zo’n 600 boeren uit heel Brabant verzamelden zich vanochtend voor het Provinciehuis in Den Bosch. Daar protesteerden ze tegen het Brabantse maatregelenpakket om de stikstofcrisis te bezweren. Terwijl in de Statenzaal werd gedebatteerd over de maatregelen, roerden zo’n 600 boeren zich buiten onder luid getoeter van ongeveer 400 tractoren.



Doel van het gisterenavond bekokstoofde protest: zorgen dat de provinciale politiek vandaag niet akkoord gaat met het pakket dat er nu ligt. Farmers Defence Force riep haar ‘strijders’ op om ‘maximaal naar Den Bosch’ te gaan. Mark van den Oever vergeleek het Brabantse beleid met de holocaust. ,,75 jaar geleden werd ook een bevolkingsgroep gedecimeerd.’’

Passagiers van en naar Eindhoven Airport ondervinden grote hinder van boeren die met tractoren richting de luchthaven zijn opgestoomd. Eerder waren de boeren in Den Bosch om te protesteren bij het provinciehuis tegen het huidige stikstofbeleid.

Harde actie

De boeren konden het debat volgen in de zaal of buiten in een speciale tent. De voorman van Farmers Defence Force, hield een betoog en kondigde ‘harde actie’ voor vanmiddag aan. Van den Oevers club gaat ‘optoeren’, klonk het waarschuwend. Lange tijd was het onduidelijk wat er zou gebeuren, maar iets voor tweeën uur werd duidelijk dat Eindhoven Airport het volgende doelwit is.



De vraag of hij meer wil zeggen over de actie beantwoordde Van de Oever met een ondeugende grijns. ,,Nee, dat wil iedereen weten’’, antwoordt hij. ,,We gaan gewoon een beetje toeteren en trekkers starten.’’ De politie is in groten getale aanwezig in Brabant om het protest in goede banen te leiden. Om 14.00 uur vertrokken de boeren gezamenlijk richting Eindhoven, om daar verder actie te voeren.

Goede oefening

Farmers Defence Force noemt de actie van vandaag goede oefening voor de protestactie van woensdag 18 december. Op die dag willen de radicale boeren op meerdere locaties in het land harde actie voeren tegen het stikstofbeleid. De kans bestaat dat de voedselvoorziening wordt platgelegd door het blokkeren van distributiecentra van supermarkten. Aanstaande maandag dient een kort geding van het CBL (belangenorganisatie van de supermarkten) tegen de boeren. Zij willen de eventuele blokkade op voorhand tegenhouden.

FDF krijgt in ieder geval steun van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouderij (NVP). De NVP roept de achterban op de protestactie van 18 december te steunen en waar mogelijk mee te doen. ,,Laat het een krachtig signaal zijn dat rijk en provincies ons serieus moeten nemen. We pikken het niet langer om telkens onterecht in het verdomhoekje te worden geplaatst en de rekening te betalen voor het ‘vastlopen’ van de BV Nederland’’, aldus Hennie de Haan van de NVP.

