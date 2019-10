Vakantiedrama met drie doden schokt Nederlandse christenen: ‘Zij waren als familie...’

Een vakantiedrama in Zuid-Afrika waarbij drie mensen uit Engeland om het leven zijn gekomen gaat als een schokgolf door de Nederlandse christelijke gemeenschap. Een tragisch auto-ongeluk kostte maandag het leven aan drie leiders van A Rocha, een internationale christelijke natuurbeschermingsorganisatie die ook in Nederland actief is. Embert Messelink, directeur van de Nederlandse vestiging, is met stomheid geslagen. ,,Wij zijn elkaars tweede familie.”