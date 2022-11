Vakbond en ouders slaan alarm over personeelstekort kinderopvang

met video Vrouw (78) komt om het leven bij ‘tragisch incident’ met andere patiënt in Jeroen Bosch Ziekenhuis

Een 78-jarige vrouw uit Vlijmen is in de nacht van woensdag op donderdag onder verdachte omstandigheden overleden in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Dat bevestigt een politiewoordvoerder. Het dodelijke slachtoffer was een patiënt van het ziekenhuis.

8:58