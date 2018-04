Vakbond over forse loonsverhoging bankiers: Het oude graaien lijkt terug

Studenten met een beperking krijgen ongelijke studietoelagen

9:55 Studenten met een beperking krijgen in sommige steden een fors lagere studietoeslag dan in andere plaatsen. Daardoor is het voor sommige studenten lastiger een studie te betalen. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en CNV Jongeren vinden dat alle studenten recht hebben op 282 euro per maand.