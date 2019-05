Vakbondsleden zijn de mensen die voor je opkomen

Anne Fleur Dekker, 25 jaar jong en regelmatig te gast in de ochtendshow op de site van deze krant, twitterde het voorafgaand aan de ov-staking zo: ‘Voor iedereen die komende week weer gaat zeuren op stakers en vakbonden. Zonder hen had je nu geen: cao, minimumloon, 8-urige werkdag, 40-urige werkweek, etc etc etc.’



Alleen: in tegenstelling tot FNV-kaderlid Anne Fleur Dekker is het overgrote deel van haar generatie níet georganiseerd. En dat geldt ook voor de generaties daarboven. Vakbonden kampen met hetzelfde probleem als kerken, omroepen en sommige politieke partijen: hun ledental neemt af, hun leden vergrijzen, hun basis versmalt. En het effect versterkt zichzelf. Als bonden vooral oudere leden hebben, komen ze vooral op voor oudere werknemers en gepensioneerden. Waardoor ze nog minder aantrekkelijk worden voor jongeren. En voor je het weet, ben je als bond conservatief en tegen verandering.



Alleen al daarom is het goed nieuws dat de staking van gisteren is gelukt. Natuurlijk, het is knap irritant, zo’n dag zonder openbaar vervoer. Enorm hinderlijk zelfs voor verplegers, leraren, winkelmedewerkers en al die anderen voor wie thuiswerken geen optie is. Maar een krachteloze vakbond is erger. Werkgevers in Nederland hebben het echt wel goed voor met hun personeel, maar macht werkt het beste als die in evenwicht is. Verbetering van arbeidsomstandigheden, een hoger loon, voor werknemers komt het niet vanzelf.



Te hopen is dat jongeren inzien dat de wereld van de coole feestende individualist, zoals hen voorgespiegeld in de Kornuit-reclame, (‘home is just wherever we are, it’s where you date yourself’) uiteindelijk erg eenzaam is. En dat de bonden beseffen dat het verdedigen van gevestigde belangen geen toekomstperspectief biedt. Laat de saamhorigheid waarmee Nederland gisteren via sociale media en carpoolen de ov-staking doorstond, een inspiratie zijn.