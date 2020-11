Valse coronavrij-verklaringen in omloop: artsen reageren geschokt

Iraanse vluchte­ling Keyvan (35) sollici­teer­de 50 keer voor iemand hem wilde aannemen

8:00 Het is voor vluchtelingen niet makkelijk om aan een baan te komen in Nederland. Taal speelt daarbij een rol, maar ook de houding van werkgevers. Keyvan Firoozi (35) vluchtte in 2017 uit Iran en was vastbesloten om zo snel mogelijk werk te vinden. Niemand wilde hem aannemen, maar hij zette door. Na vijftig sollicitaties lukte het hem toch.