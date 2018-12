Van buddy tot hartsvriendin: Door Senem krijgt Shabnam een goede start

Minimaal een keer per week zitten Shabnam uit Afghanistan en Senem uit Rotterdam in een rustig hoekje van het universiteitsgebouw. Soms maakt Senem dan een lijstje met moeilijke Nederlandse woorden. Shabnam moet er dan zinnen mee maken. ,,Zo kan ze haar woordenschat vergroten'', weet Senem. Een andere keer komen de wiskundeboeken op tafel. Shabnam: ,,Wiskunde is echt lastig voor me, niet vanwege de cijfers, maar het is soms moeilijk om de vragen goed te snappen.''