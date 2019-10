Van de negerhut tot Turks fruit: de vijf foutste boeken

Een school in Barcelona verwijderde recent Roodkapje en Doornroosjes uit de eigen bieb omdat de boeken ‘te stereotiep en seksistisch zijn’. Enid Blyton (schrijfster van de populaire kinderserie De Vijf) kreeg deze zomer geen erepenning van de Britse Munt omdat haar boeken ‘racistisch, seksistisch en homofoob’ zouden zijn. In Nederland was er deze maand ophef toen bleek dat in een boek over seksuele voorlichting op islamitische scholen staat dat Allah homoseksualiteit verafschuwt.