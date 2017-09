Van der Laan vertrouwt op veiligheid ondanks problemen team radicalisering

Hoewel de burgemeester gisteren al een brief stuurde waarin hij onder meer aankondigde dat hij een taskforce instelt om de gang van zaken onder de loep te nemen bij de gemeentelijke dienst, leefden er bij de raadsleden nog veel vragen over hoe het zo ver heeft kunnen komen. Net als in de brief, ging Van der Laan wederom door het stof. ,,Ik reken het mijzelf aan dat er wantrouwen is ontstaan, omdat ik zo naïef ben geweest te denken: deze zaak gaat over belangenverstrengeling, zo presenteer ik hem en bespreek ik het met de raad'', zei hij.