Van der Weijden moest van vrouw na wakker worden eerst in bad: Ik stonk

Van der Weijden woont in Waspik, een dorp in de gemeente Waalwijk. Na de huldiging in Leeuwarden zal er ook nog één volgen in die. Maar hoe, waar en wanneer is nog niet bekend. Waalwijk wil overleggen met de zwemmer zelf, maar wilde Van der Weijden vanochtend volgens een woordvoerder nog ,,niet storen in zijn slaap''.



Nol Kleijngeld, burgemeester van Waalwijk heeft het er al kort over gehad met Van der Weijden. ,,55 uur in het water. Bijna alle elf steden aangedaan. Een ongelofelijke prestatie'', zo vindt de burgemeester. ,,De hele gemeente is zo trots als een pauw.''



Of Van der Weijden in Waalwijk of zijn woonplaats Waspik wordt gehuldigd, blijft ook nog even afwachten. Al is dat voor inwoners van Waspik op sociale media geen vraag. ,,Wel in ons Waspik hè! Maarten is onze grote held.'' En: ,,Hij heeft genoeg kilometers gemaakt. Die huldiging moet gewoon hier in Waspik.''