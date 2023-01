Van Deventer Moordzaak tot ontmaskering Peter Gillis: het verhaal achter deze baanbrekende artikelen

De wereld is nu eenmaal geen ponypark. En journalisten hebben de taak om misstanden in de politiek, gerechtelijke dwalingen of andere problemen aan de kaak te stellen. Een onderzoek dat echt impact heeft op de hele samenleving, zoals bijvoorbeeld het onderzoek van Tim Hofman over The Voice, daar zit maanden - soms wel jaren - werk in. Hoe gaat zoiets dan in z’n werk? Hoe kijken journalisten daar naar? Je ziet het in onze gloednieuwe serie ‘Achter de Voorpagina’.