Van Dissel: honderdduizenden Nederlanders kampen met langdurige Covid-klachten, 'serieus probleem’

De coronacrisis is voorbij, maar nog altijd kampen veel Nederlanders maanden na hun besmetting met klachten. Ze hebben last van vermoeidheid, benauwdheid, een prikkelstoornis, geheugenproblemen of ‘hersenmist’ of een combinatie hiervan. Volgens schattingen gaat het om 100.000 tot 400.000 Nederlanders die long covid (soms post covid genoemd) hebben (gehad).

Omdat deze groep niet op één plek geregistreerd wordt, ontbreken precieze cijfers over aard en omvang. Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) wil niet aan een nieuw registratieloket, vanwege de extra werklast voor de zorg en de wisselende dynamiek rond de klachten.

Mensen kunnen zich nu alleen melden bij de stichting C-Support, dat patiënten bijstaat. En bij de huisarts. Maar dat is niet genoeg, stellen experts in een vragenronde over het coronavirus in de Tweede Kamer dinsdagavond. ,,We moeten mensen met post covid echt beter in beeld krijgen, dat is belangrijk voor de erkenning en herkenning van deze patiënten’’, zegt Jolande Sap, voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Het MIT adviseert het kabinet over de sociaal-maatschappelijke gevolgen van het coronavirus en -beleid.

Jolande Sap, voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team

,,De gevolgen van long covid zijn indringend. Dus een echte registratie is belangrijk voor hen, dat zouden wij zeer waardevol vinden. Maar het is ook van belang voor werkgevers, de scholen. Deze mensen hebben grote klachten, het heeft verstrekkende gevolgen voor hun werk en inkomen.’’

Nu moeten experts, patiënten(organisaties) en beleidsmakers het doen met data uit steekproeven en buitenlandse studies. Op basis daarvan denken het Outbreak Management Team en het MIT dat Nederland zo'n 100.000 tot 375.000 mensen met post covid telt. De groep is dynamisch in omvang omdat het klachtenbeeld varieert.

,,Dit is een projectie op basis van het Verenigd Koninkrijk’’, zegt Jaap van Dissel, voorzitter van het OMT en directeur van het Centrum voor infectieziektebestrijding van het RIVM. ,,Dat laat zien hoe vaak het grofweg voorkomt en het toont dat het dus zonder meer een serieus probleem is voor deze mensen. Dus het is heel belangrijk om post covid goed in kaart te brengen. Dit zijn serieuze klachten, het is een bijzondere infectieziekte, ook vergeleken met iets als de griep.’’

Andere deskundigen benadrukken al langer dat Nederland absoluut niet genoeg doet om deze groep patiënten te helpen. ,,We doen zeker niet genoeg’’, zegt Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie aan de Universiteit Leiden. ,,Er is nog geen bewezen behandeling, we hebben theorieën. We moeten uitzoeken: wat is de precieze diagnose, wat is het mechanisme en dan kan je een therapie gaan testen. Daar zijn we nu nog niet.’’ Meer geld voor onderzoek en een registratie van de patiënten zijn nuttig, stellen deskundigen.

Kuipers wil een landelijk expertisecentrum voor long covid maar komt komende maand met details over dat plan. In juni komt het MIT nog met een uitgebreid advies over de gevolgen van de coronapandemie, de post Covid-kwestie vormt een belangrijk onderdeel van dat rapport, stelt Sap. Uit een peiling in opdracht van het MIT zou blijken dat 60 tot 70 procent van de Nederlanders vindt dat de samenleving - werkgevers, scholen en de zorg - meer begrip moeten hebben voor mensen met langdurige Covid-klachten.

