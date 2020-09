Van Dissel: Thuis blijven bij klachten en afstand houden blijft belangrijker dan een mondkapje

,,Massaal gebruik van een mondneusmasker is geen vervanger van de anderhalve meter afstand houden, het heeft maar een zeer beperkt effect”, zegt de voorzitter van het OMT en RIVM-directeur Jaap van Dissel in de week dat het mondkapjesdebat zijn voorlopige climax kent. Na het ov in het voorjaar volgden deze week de winkels in de grote steden en nu is er het ‘dringende advies’ om in publieke gebouwen - winkels, horeca, overheidsgebouwen, ziekenhuizen - ook een lapje stof voor de mond te dragen. Een teken dat Nederland - toch een beetje Gallië in de mondkapwereld - ook ‘om’ is. Al blijft het wetenschappelijke bewijs beperkt, schetste Van Dissel in een gesprek even voordat de politiek met de nieuwe norm kwam.