Van een kletsnatte lente naar al weken geen druppel regen: waarom is het zo droog?

Het is kurkdroog in Nederland en dat zal de komende weken waarschijnlijk niet veranderen. Wanneer krijgen we weer regen? Hoe gevaarlijk is de huidige droogte? En wat kunnen we doen om branden te voorkomen? We vragen het een meteoroloog, een brandweerman en een droogte-expert.