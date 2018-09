Van één naaktfoto naar twintig jaar ellende

Er zijn de uitwassen. Van de doortrapte man die zich voordeed als een jonge jongen, een meisje overhaalde naaktbeelden te sturen, en met die beelden in de hand naar haar huis reed. ,,Daar chanteerde hij haar’’, vertelt specialist zedendelicten Yet van Mastrigt van de Nationale Politie. ,,In het souterrain, terwijl de ouders van het meisje boven lagen te slapen, dwong hij haar tot seksuele handelingen, terwijl haar jongere zusje op de uitkijk moest staan.’’



In zo’n geval is bij de politie geen twijfel: keihard vervolgen, die dader. Net zoals degenen die minderjarigen afpersen en ze honderden euro’s laten overmaken, om te voorkomen dat naaktbeelden uitlekken.



Maar er zijn kinderen die op een andere manier in de problemen komen, doordat ze intieme plaatjes en filmpjes delen. Bijvoorbeeld door in vertrouwen beelden uit te wisselen met een leeftijdsgenoot, waarna die beelden op straat komen te liggen. Van Mastrigt: ,,We zien slachtoffers die denken dat hun leven voorbij is, niet de deur uit durven of naar school willen. Die zelfmoord overwegen.’’ Valerie van der Pol, die zich bij stichting Halt bezighoudt met sextingproblematiek: ,,Er zijn gezinnen die erom verhuizen. Maar daarmee kan niet voorkomen worden dat de beelden het slachtoffer ook daar achtervolgen.’’