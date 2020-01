‘Van een premier voor alle Nederlanders mag je verwachten dat hij zich empathisch toont in deze kwestie’

Advocaat: Voor moord veroordeel­de Joey D. in ziekenhuis overleden

22 januari De gisteren voor de moord op zijn oom tot vijftien jaar en zes maanden cel veroordeelde Joey D. is overleden, meldt diens advocaat. D., die zich urenlang verschanste in een woning in Rosmalen en zichzelf bij zijn aanhouding heeft verwond, werd naar een ziekenhuis gebracht en is daar overleden.