Van foute knieprotheses tot sterfgevallen: medisch onderzoek gaat niet altijd goed

Een medisch-wetenschappelijke studie bij kinderen is stopgezet omdat de eerste twee deelnemers overleden. Het is de nare realiteit waar medisch onderzoekers mee te maken hebben. In hun werk staan mensenlevens op het spel, en soms vallen er doden. Vijf vragen.

Wat is er precies gebeurd?

Bij een medische studie naar stamcelbehandeling bij kinderen met epidermolyisis bullosa, de zogenaamde vlinderziekte, zijn de eerste twee deelnemers overleden. In beide gevallen was dat vermoedelijk het gevolg van complicaties die gerelateerd zijn aan de behandeling, concludeerde het UMC Utrecht, dat de studie startte. Daarop is de studie stopgezet.

Komt zoiets vaker voor?

Weleens, maar niet vaak. In 2017 is er naast de studie van het UMC nog één medisch onderzoek voortijdig stopgezet, blijkt uit cijfers van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Dat ging om een onderzoek naar knieprotheses. Nieuwe protheses hadden bij twee patiënten ongewenste effecten: een extra operatie was daardoor noodzakelijk. De studie werd gestaakt.

Qua ernst van de bevindingen doet het voorval in Utrecht meer denken aan de studie naar drainagemethoden bij patiënten met galwegkanker, waarover deze site onlangs berichtte. Het AMC in Amsterdam constateerde bij dat onderzoek een onverwacht hoog sterftecijfer in een van de twee behandelgroepen. Van de 27 patiënten in die groep overleden er 11, van de 27 patiënten in de andere behandelgroep waren dat er slechts 3. In 2016 beëindigde het AMC de studie, die pas halverwege was.

Moeten dit soort gevallen bij de inspectie gemeld worden?

Net als bij de studie van het AMC werd er van de twee overleden kinderen bij het onderzoek van het UMC geen melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat moet wel als er fouten worden vastgesteld in de uitvoering van het onderzoek. Daar was volgens de onderzoekers én de commissies die toezicht houden op de studies in beide gevallen geen sprake van. Na de publicaties over het AMC, half maart, leidde dat in de Tweede Kamer tot veel verbazing. Het CDA en D66 stelden schriftelijke vragen aan minister Bruno Bruins. Zij willen weten waarom de Inspectie van niks wist. Deze vragen zijn nog niet beantwoord.

Hoeveel mensen doen er jaarlijks mee aan medisch-wetenschappelijk onderzoek?

In 2017 waren er ruim 231.000 ‘beoogde’ proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek, blijkt uit het recent gepubliceerde jaarverslag van CCMO. Het gaat om allerlei verschillende proeven: nieuwe behandelmethoden en medicijnen, maar ook om observatieonderzoeken. Op al deze proeven wordt toezicht gehouden door medisch-ethische toetsingscommissies. Als er iets gebeurt met een patiënt – een overlijden, een ernstige verwonding, een ziekenhuisopname – moet dat gemeld worden aan de toetsingscommissie, ook als het voorval op het eerste gezicht niets met de proef te maken heeft.

Hoe vaak is er melding gedaan van dit soort voorvallen?

Om precies te zijn 6.132 keer. Dat is iets meer dan vorig jaar, toen de 6.000 meldingen net niet gehaald werden. Op het eerste oog is dat opvallend, omdat er in 2017 juist minder proefpersonen waren dan in 2016, 231.000 om 266.000. Toch kun je niet zeggen dat er in 2017 relatief meer ernstige ongewenste voorvallen optraden dan in 2016, zegt een woordvoerder van CCMO. ,,Het zijn verschillende grootheden en daarom niet één op één met elkaar te vergelijken. Er is een grote variëteit aan onderzoeken. Het is moeilijk om daar algemene uitspraken over te doen.”