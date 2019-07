Van het gas af met warmtenet? ‘Zorg dat er ook koud water doorheen kan’

Heel wat bewoners van recent geïsoleerde huizen hebben het tijdens de afgelopen hittegolf ondervonden: de eerste dagen blijft het binnen relatief koel. Maar als de warme lucht eenmaal binnengedrongen is, krijg je die er met geen mogelijkheid meer uit. ,,Er zijn veel klachten over hitte in de eerste nul-op-de-meter woningen, oudere huizen die via een renovatie zijn geïsoleerd. Daardoor zie je dat de bewoners weer koelapparaten gaan aanschaffen’’, zegt woordvoerder Jan Engels van het Klimaatverbond, een vereniging van gemeenten, provincies en waterschappen. ,,Dat werkt natuurlijk averechts. Airco’s slurpen energie. Daar komt bij dat ze warmte uitstoten, waardoor de temperatuur in de stad nog verder stijgt. De koelmiddelen zijn bovendien vaak niet milieuvriendelijk.’’