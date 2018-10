Van Nieuwenhuizen voor de rechter om verbieden Stint

Het Kinderstraatje is dus al wel zover. Kinderopvangcentra moeten veel extra kosten maken nu ze het elektronische vervoermiddel niet meer mogen gebruiken. Volgens advocaat Van Bentem is het besluit van de minister onzorgvuldig genomen. ,,De afweging van de minister is dat er vragen zijn over de veiligheid. Om die reden mag geen enkele gebruiker nog met een Stint rijden. Dat vind ik te kort door de bocht. Het is alsof er in één Boeing een fout schroefje zit, en dat er dan geen enkele Boeing meer mag vliegen.''

De advocaat heeft een voorlopige voorziening aangevraagd bij de bestuursrechter in Utrecht.

Eerder meldde RTL Nieuws dat de maker van de Stint zelf een rechtszaak aanspant. Zover is het echter nog niet, meldt een woordvoerder van het bedrijf. ,,Wij houden alle opties nog open, ook die van een rechtszaak. Maar eerst proberen we het in dialoog met het ministerie op te lossen."

Een beslissing over een eventuele rechtszaak valt 'heel snel'. ,,Iedere dag dat de Stint niet rijdt, heeft voor het bedrijf enorme gevolgen."

Voorbarig

Eerder noemde Stint-eigenaar Edwin Renzen wel het besluit van de bewindsvrouw 'voorbarig'. Volgens Renzen is de Stint die bij het ongeluk in Oss betrokken was nog niet onderzocht, en kan dus geen harde link gelegd worden tussen het tragische voorval en de veiligheid van het voertuig. In Oss kwamen vier kinderen om het leven.

Een woordvoerder van minister Van Nieuwenhuizen laat weten de kwestie uit te zoeken en later met een reactie te komen.