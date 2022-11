Van Ooijen sluit nieuwe wet over aanpak gehoorschade niet uit: ‘Gezondheidsraad is helder’

advies gehoorschadeDe horeca, evenementenmakers en concertzalen zien het niet zitten om het geluidsniveau in hun deel van de sector omlaag te brengen. Dat stellen de brancheorganisaties in reactie op het advies van de Gezondheidsraad dat vanochtend is verschenen. De Gezondheidsraad stelt dat muziek nog maar tot maximaal 100 decibel moet worden versterkt, drie decibel minder dan nu is afgesproken. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) gaat het advies verder bestuderen en sluit maatregelen, zoals een nieuwe wet, niet uit.

De horeca is minder onder de indruk van het rapport en stelt dat er geen wetenschappelijk bewijs is waaruit zou blijken waar precies gehoorschade wordt opgelopen. ,,Zonder een degelijke onderbouwing zijn maatregelen als deze niet goed onderbouwd”, zegt een woordvoerder van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN). ,,Zo kan men gehoorschade mogelijk op meerdere plekken oplopen.” KHN wijst op andere risicovolle plekken, zoals de werkvloer, evenementen, maar ook thuis op de bank tijdens het luisteren van muziek via oortjes.

In de horeca zal het zachter zetten van de muziek ten koste gaan van de beleving, vreest KHN. ,,De bezoekers blijven dan weg en gaan naar andere plekken om harde muziek te beleven. Daarom zetten we volop in op voorlichting en preventie. Nachtclubs zijn hier al volop mee bezig”, aldus een woordvoerder.

Uithaal naar horeca

In de evenementenbranche vinden ze dat het verwijt van toenemende gehoorschade onterecht bij de concerten en festivals wordt neergelegd. ,,Er wordt nu heel erg gehamerd op het terugbrengen van het volume, maar gehoorschade is een maatschappelijk probleem dat vooral goede voorlichting en preventie nodig heeft”, zegt Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM).

De discussie die deze zomer via het AD op gang kwam is alleen maar goed, zegt Westermann. ,,Maar we moeten ons niet blind staren op de festivals en de concerten. In onze sector werken we met professionals die dag en nacht bezig zijn met een goed en veilig geluid. We monitoren en meten alles en registreren dit ook voor de overheid. In de horeca gebeurt dat een stuk minder. Daar komt de muziek vaak ongecontroleerd en ongefilterd de ruimte in, ik denk dat we vooral daarnaar moeten kijken.”

De horeca zegt vooral in te zetten op ‘het vergroten van bewustwording’ over de risico’s van uitgaansbezoek. ,,In het kader van verantwoord ondernemen spannen horecaondernemers zich in om gehoorschade onder bezoekers en medewerkers te beperken”, zegt een woordvoerder. Voor gasten worden er op veel plekken oordoppen aangeboden en er zijn in sommige clubs zogenoemde stilteruimtes om de oren wat rust te gunnen. ,,Nu we zien dat de gehoorschade onder jongeren toeneemt, is KHN een voorstander van het gratis aanbieden van gehoortesten voor jongeren door de overheid”, besluit een woordvoerder.

Gehoorschade bij kinderen

De Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) betwijfelt of het probleem van toenemende gehoorschade kan worden opgelost door alleen maar aan de volumeknop te draaien. Voorzitter Berend Schans wijst er tegen het ANP op dat ook kinderen last hebben van gehoorschade. ,,Die gehoorschade die bij 8-, 9-jarigen wordt vastgesteld komt niet door ons.” Hij zou liever zien dat het probleem breder wordt aangepakt, bijvoorbeeld door campagnes, zoals die er ook zijn tegen mobiel bellen achter het stuur of tegen het drinken van alcohol voor mensen jonger dan 18 jaar.

Schans voegt daaraan toe dat ook een lager geluidsniveau niet zonder risico is. ,,Er zou een soort sfeer kunnen ontstaan waarbij de bezoeker denkt: het is nu veilig dus ik heb geen gehoorbescherming nodig. Met als gevolg dat ze alsnog risico lopen.”

Politieke reacties

In de Tweede Kamer wordt positiever gereageerd op het advies van de Gezondheidsraad. ,,Mensen moeten beter worden beschermd tegen schadelijke harde geluiden, bijvoorbeeld bij feesten en festivals. Daarom moeten er veel strengere eisen komen wat betreft decibels en deze eisen moeten vervolgens ook handhaafbaar zijn”, zegt Eva van Esch van de Partij voor de Dieren. Voor JA21 is het advies ‘heel duidelijk en in lijn met onze eerdere verzoeken’. ,,Nu dus tijd voor de staatssecretaris om door te pakken, en te zorgen dat ook de horeca zich aansluit bij het convenant”, zegt Kamerlid Nicki Pouw.

Voor CDA’er Anne Kuik is het advies van de Gezondheidsraad glashelder. ,,Wat het CDA betreft komt er nu snel een wettelijke zorgplicht voor aanbieders van versterkte muziek, om de kans op gehoorschade te beperken.”

Reactie ministerie

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) is ‘blij met de heldere uitleg’ van de Gezondheidsraad over deze ‘complexe materie’. ,,Het maakt nog eens extra duidelijk dat - hoe we als overheid en samenleving ook verder gaan met dit belangrijke onderwerp - het voorkomen van gehoorschade ook altijd iets zal blijven waar we zelf allemaal goed op moeten blijven letten in ons persoonlijke leven”, laat Van Ooijen weten. ,,Zet je oortjes en je installatie thuis niet te hard en draag oordoppen als je naar een concert of festival gaat. Dan is de kans het grootst dat je een leven lang volop kunt genieten van muziek.”

De Gezondheidsraad stelt dat mogelijk een dwingender aanpak nodig is dan de zelfregulering met het convenant. ,,Ik wil het advies eerst goed tot mij nemen en bespreken met de huidige convenantpartners”, zegt Van Ooijen over een mogelijke nieuwe wet. Die partners zijn onder andere de poppodia en festivals, de evenementen, sportscholen, bioscopen, studentenverenigingen, schoolfeesten, GGD-GHOR, VeiligheidNL en theatertechniek.

De horeca is bij dit overleg niet aangesloten.

