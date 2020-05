Van Peter R. tot Lange Frans: ze zijn allemaal een beetje viroloog

Reizigers moeten per 1 juni verplicht mondkapje op in ov

20:57 Net als in onder meer België, Duitsland, Italië en Spanje moeten reizigers in het openbaar vervoer straks verplicht een mondkapje dragen. Dat heeft premier Rutte vandaag gemeld in de persconferentie. Dit omdat anderhalve meter afstand houden in bus en trein niet haalbaar is. Het mag daarbij ook gaan om niet-medische mondkapjes.