Van Rossem regelt zelf coronaprik, De Jonge reageert fel: ‘Ikke ikke en de rest kan stikken’

Historicus, schrijver en tv-persoonlijkheid Maarten van Rossem (77) heeft zonder een officiële oproep te hebben gehad zijn eigen coronavaccinatie geregeld. Binnenkort krijgen zijn 79-jarige vrouw en hij de eerste prik en eind april de tweede. Minister Hugo de Jonge reageert fel op de actie: ,,Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken...egoïsme is wel het laatste wat we nu kunnen gebruiken.”

Ook De GGD heeft geen goed woord over voor de actie.

Van Rossem is al een tijd een felle criticaster van het Nederlandse vaccinatiebeleid. Eerder zei Van Rossem dat demissionair minister Hugo de Jonge verantwoordelijk is voor zijn ‘vroege dood’ als hij besmet raakt met corona. Het feit dat hij nu zelf een afspraak kan inplannen zonder een uitnodiging te hebben ontvangen, noemt de historicus ontzettend ‘beschamend’.

Een paar telefoontjes op eigen initiatief waren voldoende, vertelt hij in zijn Maarten van Rossem - De Podcast. De historicus is zelf gaan gaan bellen met het afsprakennummer van de GGD, naar aanleiding van een tip van een kennis. Eerst kreeg hij te horen dat hij niet aan de beurt was, maar hij probeerde het opnieuw, waarop hem werd verteld dat het wel kon. Maar omdat hij het burgerservicenummer van zijn vrouw eerst nog moest opzoeken, moest hij opnieuw bellen en daarna kon het weer niet. Van Rossem belde nogmaals en toen kon het weer wel.

Volgens Van Rossem blijkt hieruit dat het een chaos is bij de organisatie die de toediening van de prikken regelt. De wachttijd per plaats verschilt enorm, vertelt Van Rossem in zijn podcast: ,,In Utrecht moest ik 6 weken wachten op de eerste prik. Dat maakte me ontzettend boos. De jonge man aan de telefoon bleef rustig en zei: Meneer Van Rossem, dan kijken we even of u in een andere plaats ingeënt kan worden. En waratje, in Driebergen kan ik gevaccineerd worden over 2 weken.”

Schandalig

Een woordvoerder van koepelorganisatie GGD Ghor noemt de actie van Van Rossem schandalig. ,,Wacht gewoon op je beurt, er is een volgorde”, zegt ze, gevraagd naar een reactie. ,,Die volgorde is bepaald door het ministerie van Volksgezondheid en daar hebben we ons aan te houden.”

Als de historicus nog geen brief gehad heeft, was hij gewoon nog niet aan de beurt, vermoedt ze. Hoe het dan kan dat hij toch een afspraak heeft kunnen maken? ,,Onze medewerkers controleren wanneer iemand belt het Burgerservicenummer. Dat koppelen ze aan de leeftijd van de persoon in kwestie. Als die leeftijdsgroep op basis van de vastgestelde volgorde aan de beurt is voor een prik, kan er een afspraak worden gemaakt. Op de vaccinatielocatie wordt opnieuw om een legitimatiebewijs gevraagd, om de leeftijd te controleren.”

Het feit of iemand al wel of niet een uitnodiging heeft, doet niet ter zake, stelt ze. ,,De uitnodigingen worden verstuurd door het RIVM. Mogelijk is de uitnodiging voor meneer Van Rossum en zijn vrouw net onderweg.”

Uit het wekelijkse vaccinatieoverzicht op de RIVM-site, bijgewerkt tot afgelopen zondag, blijkt dat van de thuiswonende 75-79-jarigen 3 procent een eerste vaccinatie heeft gehad. ,,De leeftijdsgroep 75-79-jarigen ontvangt sinds afgelopen week een uitnodiging”, schrijft de rijksdienst.

De GGD heeft ondertussen ‘geen goed woord over’ voor het eigen initiatief van de doorgaans vrij norse historicus, onder meer bekend van het tv-programma De Slimste Mens. ,,Het is schandalig als je voordringt. Er is heel bewust voor gekozen om eerst de meest kwetsbaren te vaccineren. Ik snap dat mensen staan te springen, maar er is niet voor niets een volgorde afgesproken.”

Aan de beurt

Tegelijk is er in praktische zin ook weer niet zo heel veel aan de hand, zegt ze. De mensen met de leeftijd van Van Rossem zijn inmiddels immers aan de beurt voor een vaccin. ,,Als hij 67 was geweest en had gebeld, had hij geen afspraak kunnen maken.”

Van Rossem roept ‘iedereen die aan de beurt is’ ondertussen op om het heft in eigen hand te nemen en zelf een afspraak in te plannen. ,,Laat je vooral niet afschrikken door personen die zeggen dat je je nog niet kunt laten vaccineren. Die mensen zijn slecht geïnstrueerd. Wacht gewoon een kwartier en bel dan opnieuw. Dan krijgt u iemand aan de lijn die zegt dat dat wèl kan. Dat is het leuke van de zaak.”

Minister De Jonge zal hier ongetwijfeld anders tegenaan kijken. ,,Dé manier waarop we met elkaar deze crisis te boven komen is sámen", twittert hij. ,,Gelukkig dat de meeste mensen deugen.”

