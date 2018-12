Van sommige mensen op school wéét je dat je later van ze gaat horen

Lieneke zat bij mij op de middelbare school. Een opvallende verschijning. Een knap, getalenteerd meisje. Ze kon dansen als de beste, wat ze ieder jaar in de kerstmusical liet zien. Daarin danste zij de sterren van de hemel, waar ik als derde kerstman van links alleen maar vol bewondering naar kon kijken. Na de middelbare school verloor ik haar uit het oog. Ik hoorde dat ze in Amerika woonde. Dat ze dansdocente was geworden. Flarden van haar cv kwamen via via nog wel eens tot me, zoals dat tegenwoordig via de sociale media gemakkelijk gaat.