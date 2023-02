Van statiegeld inzamelen tot cupcakes bakken: deze kinderen kwamen in actie

actiedag giro555 LIVE | Giro555 loopt op tot bijna 42 miljoen euro, BN’ers opgetogen: ‘We gaan als een speer’

Bijna 42 miljoen euro is inmiddels ingezameld op Giro555 voor de getroffenen van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Actievoorzitter van Giro555, Michiel Servaes, maakte de laatste tussenstand bekend in Beeld & Geluid in Hilversum, dat woensdag dient als actiecentrum. Servaes sprak van een ‘waanzinnig bedrag‘. ,,Maar de dag is nog niet voorbij dus laten we nog hoger gaan.” De landelijke actie is bedoeld om geld in te zamelen voor noodhulp als onderdak, kleding, medische zorg en voedsel voor de getroffenen.