Van Vollenhoven over onderzoek Boeing-crash: ‘Zwichten komt in mijn woordenboek niet voor’

Hoogleraar Sidney Dekker stelde vandaag dat er van zijn 130 pagina’s tellende rapport maar één velletje overbleef.

,,Ik weet niet precies meer wat er van meneer Dekker is overgenomen. Maar ik denk dat de informatie uit de zwarte dozen doorslaggevend is geweest. Daaruit kwam naar voren dat de hoogtemeter onjuist functioneerde en het daarna door een samenloop van omstandigheden mis is gegaan. De hoogtemeter dacht op zo’n tweeduizend voet – dat is zo’n zeshonderd meter hoogte – dat het toestel ging landen, dus werd het gas dichtgetrokken. Uit onderzoek bleek dat de problematiek van de hoogtemeter die onjuist functioneerde gewoon bekend was. De oorzaak daarvan was absoluut een fout in de computer.’’