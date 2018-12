Vanaf 2019 krijgen baby's één kinkhoestvaccinatie minder

‘Veel gedetineer­den blijven in de cel crimineel actief’

9:50 Gedetineerden zetten vaak hun criminele gedrag voort in de cel, maar de politie doet daar over het algemeen weinig aan. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau DSP-groep in opdracht van de onderzoeksorganisatie Politie en Wetenschap.